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وفاة 6 من عائلة سعودية بحادث سير في الاردن

منشور 14 تمّوز / يوليو 2021 - 09:40
كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع الاصابات وقدمت الاسعافات اللازمة 
كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع الاصابات وقدمت الاسعافات اللازمة 

نعى نشطاء اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عائلة سعودية قضت على طريق  معبر جابر الحدودي مع سورية شمال البلاد 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في تصريح صحفي وصل البوابة نسخة منه ان 6 اشخاص قضو في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق جابر الدولي، مشيرا الى إصابة 4 آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم

واكد ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع الاصابات وقدمت الاسعافات اللازمة فيما تم فتح تحقيق مروري بالحادث، من جانبه اعلن مدير مستشفى المفرق الحكومي مقبل الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"انه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين واصفا حالتهم العامة بالمتوسطة.

وقالت مصادر ان الضحايا من افراد عائلة واحدة هم: 
 بندر محمد العنزي ١٣ سنه 
نايف محمد العنزي ١٥سنه
مشعل محمد العنزي٢٣سنه
فيصل محمد العنزي٧سنوات

 

 

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