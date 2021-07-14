وفاة 6 من عائلة سعودية بحادث سير في الاردن

نعى نشطاء اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عائلة سعودية قضت على طريق معبر جابر الحدودي مع سورية شمال البلاد

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في تصريح صحفي وصل البوابة نسخة منه ان 6 اشخاص قضو في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق جابر الدولي، مشيرا الى إصابة 4 آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم

وفاة عائلة سعودية شقيقة على طريق المفرق في حادث سير.

بندر محمد بغيث العنزي١٣ سنة، وأشقائه محمد ١٥ سنة، ومشعل ٢٣ سنة، وفيصل ٧ سنوات، وسعد صالح القاضي ٢١ سنة، ووالدتهم من سما السرحان / المفرق والشغالة.

الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة

إنا لله وإنا إليه راجعون#المستشار_محمد_الملكاوي — Malkawi.Adviser.Jordan (@AdviserJordan) July 14, 2021

واكد ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع الاصابات وقدمت الاسعافات اللازمة فيما تم فتح تحقيق مروري بالحادث، من جانبه اعلن مدير مستشفى المفرق الحكومي مقبل الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"انه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين واصفا حالتهم العامة بالمتوسطة.

وقالت مصادر ان الضحايا من افراد عائلة واحدة هم:

بندر محمد العنزي ١٣ سنه

نايف محمد العنزي ١٥سنه

مشعل محمد العنزي٢٣سنه

فيصل محمد العنزي٧سنوات