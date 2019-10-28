وفاة 7 سعوديين بسبب الأمطار في حفر الباطن

أعلنت الحكومة السعودية، وفاة سبعة مواطنين، على إثر الأمطار والسيول التي تشكلت في محافظة حفر الباطن، شرق المملكة.

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون، واحتجز أربعة أشخاص، ومركبة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح بيان الدفاع المدني أن 40 مركبة، وثلاثة منازل، تضررت بفعل دخول الأمطار عليها.

حفر الباطن يتظرر

ربنا لطفك بعبادك

.. pic.twitter.com/hVfDJ6F8co — عبدالله لافي الخريصي الشمري (@laf1471) October 27, 2019

المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، قال إن "الأمطار والسيول قد تشكل خطراً يهدّد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها".

ودعا الشهراني "جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول".

فيما قالت أمانة محافظة حفر الباطن، إن العاصفة المطرية استمرت لمدة 30 دقيقة فقط، فيما بلغت كمية مياه الأمطار 43 ملم.

يشار إلى أن الأمطار المصحوبة بحبات البرد، أدت إلى أضرار في المركبات، وتحطيم واجهة المشفى الرئيسي في حفر الباطن.