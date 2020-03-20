وفاتان في الامارات والمزيد من الحالات في دول الخليج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 70 إصاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المرضى منذ بدء تفشي المرض في البلاد فيما اعلن عن 10 اصابات في قطر ووفاتين في الامارات

واعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا واشارت الى ان وفاة الحالتين ترجع لأمراض مزمنة تزامنت مع إصابتهما بفيروس كورونا

السعودية

وقالت الوزارة السعودية في بيان، إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا.

وقد تم تحويل الحالات الـ11 مباشرة من المطار إلى العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوزارة أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن بقية الإصابات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 49 حالة سجلت في مدينة الرياض، و11 حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 أشخاص، وبقية الحالات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

قطر

أفادت وزارة الصحة القطرية، بتسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة لديها إلى 470.

وأكدت منظمة العفو الدولية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وسائل إعلامية عن المنظمة قولها، إن أماكن العمال في قطر مكتظة، ولا تتمتع بخدمات المياه والصرف الصحى.

وأكدت العفو الدولية، أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من فيروس كورونا. وطالبت المنظمة قطر بعدم التمييز في الرعاية الصحية للمصابين بكورونا.