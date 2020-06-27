وفاتان و258 اصابة جديدة بكورونا في الاراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وفاتين و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، ما يرفع مجمل عدد الإصابات الى 2053.

وذكرت الوزارة أنّ 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه بتسجيل حالتي الوفاة الجديدتين يرتفع مجمل الوفيات منذ بدء انتشار فيروس كورونا في فلسطين إلى 7 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر إن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في اطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأضاف نمر أن الأجهزة الأمنية وضعت 8 حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة (الستي ان / سردا / الطيرة / بيتونيا / رافات / عرابي/ سميرا ميس /سطح مرحبا)، إضافة إلى حواجز أخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.

وأشار إلى أن الحواجز ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرةـ وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأخرى.

وشدد نمر على أنه يوجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله، أو مدن أخرى عدا ما أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية.

