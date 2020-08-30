وفاتان و536 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين

تظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس آذار بلغ 28974 إصابة تعافى منها 19479 فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الأحد تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان صحفي أن حالتي الوفاة لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا في محافظة بيت لحم، ومواطن (88 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل.

وأضافت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 255 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 65 إصابة فيما سجلت 36 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك 29 من المصابين ”في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي“.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس آذار بلغ 28974 إصابة تعافى منها 19479 فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.

