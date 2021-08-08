وفاتين بانهيار بئر خلال التنقيب عن الآثار في قنا المصرية

لقي شخصين حتفهما بقرية دندرة بمحافظة قنا المصرية جراء انهيار بئر عليهما خلال تنقيبهما عن الآثار.

وتم استخراج الجثة الأولى لعز.ع.م (32 عاما)، ويجري العمل على استخراج الجثة الثانية.

ونقلت الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف النيابة العامة بتولي التحقيقات.

وأشار موقع "أخبار اليوم" بأن مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، تلقى إخطارا من مجلس مدينة قنا يفيد بوقوع حادث انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بين الدير الغربي وقرية دندرة.