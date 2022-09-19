وفدا فتح وحماس يتوجهان الى الجزائر لبحث المصالحة

توجّه وفد من قيادة حركة فتح إلى الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وضم الوفد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة فتح مع القيادة الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام الحالي بعد اتفاق الرئيس محمود عباس، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون للتحضير للقاء بمشاركة الفصائل الفلسطينية، وذلك قبيل القمة العربية المزمع عقدها بالجمهورية الجزائرية..

والاحد وصل وفد حركة حماس إلى العاصمة الجزائرية، لاستئناف الحوار حول المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، واستعراض تطورات القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن الوفد يضم أعضاء المكتب السياسي للحركة: خليل الحية، وماهر صلاح، وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تحدث مؤخرًا في أكثر من مناسبة عن نية بلاده استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية في نوفمبر المقبل، قائلًا إن “الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين القوى الفلسطينية”.

، رمطان لعمامرة، الخميس الماضي، أن بلاده ستحتضن اجتماعا للفصائل الفلسطينية”، مؤكدا أن هناك جهودا دؤوبة وعملا دبلوماسيا كبيرا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ترمي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقاً في الجزائر قبل القمة العربية”.

وتهدف هذه اللقاءات إلى توحيد الموقف العربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقيادته، ولتعزيز الجهد الدولي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.

وكان وفد من حركة حماس وصل إلى الجزائر للقاء القيادة الجزائرية وبحث ملف المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية وذلك في إطار المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري.

يذكر أن الرئيس محمود عباس التقى في يوليو برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الجزائرية بمبادرة من الرئيس تبون، واتفقت الأطراف على استمرار اللقاءات والمشاورات لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام