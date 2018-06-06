وفدا واشنطن وبيونغ يانغ يعقدان اجتماعا للتحضير للقمة التاريخية

مكان انعقاد قمة سنغافورة بين ترامب والزعيم كيم جونغ أون سيكون في فندق كابيلا

عقد وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية اليوم الأربعاء، اجتماعا تحضيريا في قرية "بانمونجوم" الواقعة بالمنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، مع تبقي 6 أيام على لقاء القمة بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وفدا البلدين التقيا صباح اليوم فى قرية الهدنة "بانمونجوم"، في جولة سادسة للمحادثات.

وأوضحت أن السفير الأمريكي لدى الفلبين سونج كيم، ونائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي ترأسا وفدي البلدين.

وسبق لوفدي البلدين أن عقدا 5 اجتماعات مماثلة في "بانمونجوم".

ومن المتوقع أن يجرى الجانبان إجتماع التنسيق النهائي لأجندة قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في سنغافورة، يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

والثلاثاء، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر"، إن مكان انعقاد قمة سنغافورة بين ترامب والزعيم كيم جونغ أون سيكون في فندق كابيلا على جزيرة سينتوسا، بالساحل الجنوبي لسنغافورة.