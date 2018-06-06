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وفدا واشنطن وبيونغ يانغ يعقدان اجتماعا للتحضير للقمة التاريخية

وفدا واشنطن وبيونغ يانغ يعقدان اجتماعا للتحضير للقمة التاريخية
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