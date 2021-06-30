وفد إسرائيلي في مصر لبحث تبادل الأسرى مع حماس

يجري وفد اسرائيلي محادثات في مصر حاليا، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء..

وتقوم مصر بوساطة في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وحركة “حماس” للتوصل الى اتفاق.

وأشارت الإذاعة إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ومسؤولين أمنيين آخرين.

واستدركت “في الآونة الأخيرة زارت العديد من الوفود الإسرائيلية مصر، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن”.

وتتوسط مصر بين إسرائيل و”حماس” لتبادل 4 إسرائيليين، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتتكتم مصر و”حماس” وإسرائيل، على فحوى المفاوضات الجارية.

ولم يصدر تعليق عن السلطات المصرية بشأن وجود الوفد الإسرائيلي.