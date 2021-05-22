وفد امني مصري يلتقي عباس واسرائيل والفصاتل متمسكون بالهدنة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري الذي بدورة اجرى اتصالات مع الجانب الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية

اللقاء مع عباس

واطلع الرئيس محمود عباس، الوفد المصري، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب عباس عن شكره للرئيس السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوفد، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

إسرائيل تبلغ مصر "الحرص على الهدوء"

على صعيد متصل أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، نظيره المصريّ، سامح شكري، "حرص تل أبيب على الهدوء"، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، تلقى شكري مساء الجمعة، اتصالا من أشكنازي الذي "ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني". وأكد الوزير أشكنازي "حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء"، وفق المصدر ذاته. كما بحث الوزيران "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة القادمة".

وذكر بيان الخارجية، أن شكري واشكنازي "أكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام".

وفود امنية الى فلسطين

وكان وفدان أمنيان مصريان، أبلغا مساء الجمعة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الجمعة، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت السلطات المصرية، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، وبدأ سريانه فعليا اعتبارا من الساعة الثانية فجرًا.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن "الوفد المصري بدأ إجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتثمينها للجهود المصرية والتزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، دون توضيح موقف إسرائيل.

فيما أكد متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، وقتها أن "الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة"، وفق ما نقلته الوكالة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة المحاصر إلى 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 1948 شخصا بإصابات متفاوتة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، قبيل انتصاف ليل الجمعة.