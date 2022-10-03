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وفد تركي عال المستوى يتوجه إلى ليبيا

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:26
علم تركيا
علم تركيا

يتوجه وفد تركي مكون من مجموعة من الوزراء سيتوجه إلى ليبيا يوم الاثنين لمناقشة عملية الانتقال السياسي في ليبيا والانتخابات خلال الزيارة.

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كما سيتم مراجعة العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

ومن بين أعضاء الوفد، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير التجارة محمد موش، ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

كلمات دالة:علم تركياتركياليبياالحدود مع ليبياالتدريب العسكريتشاووش أوغلو

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