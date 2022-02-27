زيلينيسكي يرفض التفاوض في بيلاروسيا.. وموسكو تمهله حتى الثالثة عصرا

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، اجراء أي مفاوضات مع روسيا على أراضي بيلاروسيا، متهما مينسك بالمشاركة في الأعمال العدائية تجاه "كييف"، عبر السماح للقوات الروسية بالدخول إلى أوكرانيا إنطلاقا من بيلاروسيا.

وأبدى زيلينسكي، في مقطع فيديو، انفتاحه على الحوار مع موسكو، في أماكن لا تظهر العداء لأوكرانيا مثل: وارسو وبودابست واسطنبول.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف إن ممثلي بلاده لن يحضروا المفاوضات المرتقبة في غوميل، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات لكنها ترفض أن تملى عليها شروط مسبقة.

وأضاف أنه على الرغم من الاتفاقات السابقة مع روسيا بشأن مكان الاجتماع، كييف لن تذهب إلى المفاوضات في بيلاروس وأنها مستعدة للحوار فقط على "أرض محايدة".

من جانبه أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

وأضاف: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".

وأضاف: "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".

بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه تم اختيار غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف.

وأكد بيسكوف أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا خلال المفاوضات.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".