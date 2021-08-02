وفد روسي في درعا لمفاوضة المعارضة

قالت مصادر مطلعة ان وفدا روسيا رفيع المستوى وصل الى درعا اليوم الاثنين حيث دخل الى الاحياء المحاصرة في درعا البلد لاجراء جولة مفاوضات جديدة مع الثوار

دخول الوفد الروسي إلى الأحياء المحاصرة لإجراء جولة مفاوضات جديدة. #الحرية_لدرعا#درعا_تحت_القصف#Freedom4Daraa — Ibrahim Awwad (@IbrahimAwwad89) August 2, 2021

وكانت مصادر افادت باجتماع بين ضباط النظام السوري وممثلين عن المعارضة ووجهاء المنطقة امس الاحد بهدف ايجاد ارضية للتسوية والهدنة الا ان تعنت ضباط النظام حال دون ذلك، الامر الذي دفع بالمندوبين الروس الساعين الى التهدئة للتدخل ولجم ضباط النظام