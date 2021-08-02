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وفد روسي في درعا لمفاوضة المعارضة

منشور 02 آب / أغسطس 2021 - 01:15
وفد روسي رفيع المستوى وصل الى درعا الاثنين
وفد روسي رفيع المستوى وصل الى درعا الاثنين

قالت مصادر مطلعة ان وفدا روسيا رفيع المستوى وصل الى درعا اليوم الاثنين حيث دخل الى الاحياء المحاصرة في درعا البلد لاجراء جولة مفاوضات جديدة مع الثوار 

وكانت مصادر افادت باجتماع بين ضباط النظام السوري وممثلين عن المعارضة ووجهاء المنطقة امس الاحد بهدف ايجاد ارضية للتسوية والهدنة الا ان تعنت ضباط النظام حال دون ذلك، الامر الذي دفع بالمندوبين الروس الساعين الى التهدئة للتدخل ولجم ضباط النظام

 

 

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