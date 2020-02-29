وفد طالبان يصل الدوحة لتوقيع اتفاق "الانسحاب" الأمريكي

قال مسؤولون في طالبان، أن وفد للحركة يصل إلى قطر لتوقيع اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المسؤولون، إن وفدا من 31 عضوا وصل إلى قطر لتوقيع الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيشهد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق في الدوحة اليوم السبت.

ودعا ترامب في بيان حركة طالبان والحكومة الأفغانية "لاغتنام هذه الفرصة من أجل السلام"، قائلا: "إذا أوفوا بالتزاماتهم، سيكون لدينا سبيل قوي للمضي قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى أرض الوطن".