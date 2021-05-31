وفد فلسطيني من غزة يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش

زار وفد فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الاثنين، الجرحى والمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام بمصر، وذلك للاطمئنان على حالتهم والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وتفقد عاطف الحوت، أستاذ الجراحة العامة بمستشفى الشفاء في غزة، ومحمد صباح، منسق السلطة الفلسطينية، يرافقهم أحمد قويدر، مندوب السفارة الفلسطينية بشمال سيناء، تفقدوا حالات الجرحى والمصابين الفلسطينيين المتواجدين داخل المستشفى لتلقى العلاج، بناء على موافقة القيادة السياسية في مصر، لدعم الشعب الفلسطيني.

هذا وقام باستقبال الوفد الطبي الفلسطيني، أحمد منصور، مدير المستشفى، والحاج حجاج فايز الصعيدي، مدير مكتب خدمة المواطنين، حيث قام الجانبان بزيارة المصابين داخل اقسام المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومستوي الرعاية الطبية المقدمة لهم، في حين عبر الجرحى عن "مدى الاهتمام والرعاية الطبية المقدمة لهم من قبل الأطباء، والعناية المتميزة من إدارة المستشفى العريش ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفى".

من جانبه، أشاد عاطف الحوت، بـ" دور مصر العظيم والبارز نحو فلسطين والأمة العربية"، واصفا إياها بأنها "العمود الفقري للقطر العربي".

وأعرب منسق السلطة الفلسطينية عن "الشكر والتحية للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة".

وقدم أطباء غزة الشكر لإدارة المستشفى ومكتب خدمة المواطنين على دورهم المهني والإنساني في خدمة ورعاية جرحي العدوان الإسرائيلي.

من جهته، شدد مدير المستشفى، أحمد منصور، على أن "ما نقوم به هو واجب وطني اتجاه الأشقاء، بناء على توجيهات هالة زايد، وزيرة الصحة، وطارق شوكة، مدير مديرية الصحة"، حيث تلقى العلاج 17 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفى من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، كما تم تحويل 7 حالات للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، لاستكمال العلاج، واستشهد جريح واحد متأثرا بإصابته