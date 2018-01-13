وفد كردي يبحث فى بغداد مسألة إدارة المنافذ الحدودية

تعتبر كيفية السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية، إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل

يتوجه وفد كردستاني برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري السبت، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ اليوم عن مصدر مطلع قوله إن “الوفد سيبحث مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية آلية إدارة المنافذ الحدودية”.

وكان وفد كردي أجرى في الثالث من كانون ثان/ يناير الجاري زيارة إلى بغداد التقى خلالها بعدد من المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتعتبر كيفية السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية، إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب أربيل بالإدارة المشتركة ، كما ينص عليها الدستور العراقي، وتطالب بغداد بتسليمها إليها كاملة.

يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية من كافة أنحاء العالم الى مطاري اربيل والسليمانية اعتباراً من 29 أيلول/سبتمبر الماضي وسمح فقط بالرحلات اليومية الى مطار بغداد.