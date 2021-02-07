وفد مغربي إلى إسرائيل لبدء ترتيبات فتح مكتب الاتصال

لم يعط وزير الخارجية المغربي موعدا محددا لافتتاح المكتب، وقال ان "الأمر مرتبط بتطور الأوضاع الوبائية المرتبط بفيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل.

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن وفدا من بلاده يصل إلى إسرائيل، في وقت لاحق الاحد، لمباشرة ترتيبات فتح مكتب الاتصال بتل أبيب.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي بالرباط: "الوفد المرتقب وصوله لإسرائيل اليوم، سيقوم بالإعداد من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المكتب".

وحول موعد هذا الافتتاح، أضاف: "الأمر مرتبط بتطور الأوضاع الوبائية المرتبط بفيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن المغرب عين رئيسا بالنيابة لهذا المكتب، دون ذكر اسمه.

أعلنت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، نهاية العام الماضي، عن قرار تل أبيب والرباط، استئناف العلاقات الدبلوماسية التي توقفت في العام 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 26 من يناير/ كانون ثان الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن دافيد غوفرين وصل إلى العاصمة المغربية، الرباط، لتولي منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

وأعلنت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، نهاية العام الماضي، عن قرار تل أبيب والرباط، استئناف العلاقات الدبلوماسية التي توقفت في العام 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح

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