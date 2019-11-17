وفد منظمة أمريكية يصل غزة لاستكمال إنشاء “مستشفى”

أفاد مصدر فلسطيني بأن وفداً أمريكياً (غير حكومي) وصل غزة، صباح الأحد، عبر حاجز إيرز/ بيت حانون؛ لتفقد موقع المستشفى الأمريكي الذي يتم إنشاوه شمالي القطاع.

وقال المصدر إن الوفد الأمريكي (تابع لمنظمة NGO FRIENDSHIP) سيمكث في غزة لعدة ساعات من أجل ترتيب استكمال إنشاء المستشفى الأمريكي، شمالي القطاع.

ودخلت الدفعة الأولى من معدات المستشفى الأمريكي لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب) في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن المقرر دخول باقي معدات وتجهيزات المستشفى خلال أيام.

وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، في وقت سابق، عن إنشاء مستشفى ميداني أمريكي بالقرب من حاجز إيرز، وذلك ضمن رزمة التفاهمات التي أبرمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية أممية مصرية، وبتمويل قطري