وفد من "حماس" برئاسة هنية يزور جنوب أفريقيا في أبريل

صرح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، بأن جولة رئيس الحركة الخارجية مستمرة، وسيتجه لزيارة جنوب أفريقيا في نيسان/أبريل المقبل.

وخلال تصريحات صحفية لقناة "الأقصى" الفضائية، أكد النونو أنه "لا يوجد فيتو على أي زيارة (لهنية) لأي دولة، وهناك سعي لانفتاح الحركة على دول أخرى".

وكان هنية قد غادر قطاع غزة في السابع من كانون أول/ ديسمبر الماضي، في جولة خارجية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، وزار خلالها عددا من الدول منها: مصر، وتركيا، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، وروسيا.

وحول زيارة هنية لروسيا، قال النونو إن الزيارة "اكتبست أهميتها من خلال أنها تأتي في أعقاب خطة ترامب التي يحاول من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، وفي سياق الجهود التي يبذلها رئيس الحركة في تحشيد الجهود لمواجهة الصفقة".

وأضاف: "الزيارة تأتي في ظل جهود المصالحة الفلسطينية، وموسكو استضافت العديد من اللقاءات الخاصة بهذا الملف".

وأوضح: "التقى رئيس الحركة اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف في لقاء مطول، وسيكون هناك لقاءات أخرى خلال فترة الزيارة".

وأكد أن الزيارة "تستهدف العديد من المكونات الروسية بهدف إطلاعهم على المستجدات السياسية وأهمية العلاقات الثنائية مع روسيا".

والاثنين، التقى هنية، في العاصمة الروسية موسكو، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبحث معه ثلاثة ملفات رئيسية، هي: صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.