وفد من حماس إلى إيران قريبا لبحث تعزيز العلاقات 

أعلن مصدر في حركة حماس الفلسطينية الجمعة أن وفدا رفيعا من قادتها سيصل العاصمة الإيرانية طهران خلال أيام في زيارة وصفها بالهامة جدا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالبا الاحتفاظ باسمه، إن وفد حماس سيترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري ويضم عددا من كبار قادة الحركة على أن يلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح المصدر أن وفد حماس سيبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيرانية خاصة على صعيد دعمها السياسي والمالي لـ “المقاومة” الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وبحسب المصدر، فإن حماس تعتبر الزيارة المقبلة إلى طهران “الأهم” منذ تراجع العلاقات مع إيران على إثر اختلاف الموقف من الثورة السورية عام 2011 وخروج قيادات حماس من دمشق.

وكان وفد من حماس برئاسة نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان اجتمع أمس الخميس مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق خلال زيارته لروسيا قبل يومين على “متانة العلاقة” بين حماس وإيران، داعيا الدول الكبرى إلى مساندة طهران “في وجه الحصار الأمريكي”.

وأعلنت حماس مواقفا مساندة للثورة الشعبية في سورية ونقلت قيادتها في الخارج من دمشق إلى قطر بعد أشهر من بدء الأزمة الداخلية في سورية عام 2011 ما أدى إلى تراجع كبير في علاقاتها مع طران.

وتحدث مسؤولون حماس بعد منتصف عام 2017 عن فتح صفحة علاقات جديدة في العلاقات مع طهران بما في ذلك استئناف الدعم المالي من إيران للجناح العسكري للحركة كتائب القسام.

