المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

وفود اماراتية سرية الى دمشق لبحث اعادة فتح السفارة

وفود اماراتية سرية الى دمشق لبحث اعادة فتح السفارة
2.5 5

اضف تعليق جديد

eyadAvatar
 