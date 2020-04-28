وفيات جديدة بكورونا في السعودية والكويت، وعُمان تبدأ تخفيف القيود على الشركات

أعلنت السعودية والكويت وقطر الثلاثاء، ارتفاعا في وفيات وإصابات فيروس كورونا، فيما سمحت سلطنة عمان بإعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في اطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان انه جرى تسجيل 8 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 152.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1266 إصابة، لتصل المحصلة إلى 20 ألفا و77، بينها 152 وفاة.

فيما قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنها سجلت وفاة لمقيم هندي (61 عاما) لترتفع المحصلة إلى 23.

وأضافت أنه تم تسجيل 152 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و440 بينهم 1176 متعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 677 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 10 آلاف و777، بينها 10 وفيات.

وفي سياق متصل، قررت السلطات المحلية في محافظة البصرة العراقية الثلاثاء، إغلاق قضاء الهارثة، وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا.

وقال قائد عمليات المحافظة بالجيش الفريق قاسم نزال، في تصريحات إعلامية، إنه "تم إغلاق قضاء الهارثة (شمالي البصرة) بالكامل، وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا".

من جهته، قال مدير صحة البصرة (جنوب) عباس البياتي، إنه "تم نقل 37 مصابا بالفيروس من قضاء الهارثة إلى المستشفيات، وبدأت التحريات عن كل الموجودين والملامسين للمصابين".

وأوضح البياتي، في تصريحات إعلامية: "أن امرأة كانت مصابة بالفيروس شاركت في مجلس عزاء لأحد أقاربها، ما تسبب بإصابة 37 شخصا".

وحتى مساء الإثنين، سجل العراق 1847 إصابة بكورونا، بينها 88 وفاة و1286 حالة تعاف.

عمان تخفف القيود

الى ذلك، قالت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء إن سلطنة عمان سمحت بإعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في الوقت الذي تحركت فيه بعض دول الخليج العربية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان حكومي، بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن إصلاح السيارات وقطع غيار قوارب الصيد ومتاجر بيع السلع الإلكترونية هي من بين المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.

وخففت بعض دول الخليج الست التي تجاوز فيها عدد الإصابات 50 ألفا، منها ما يزيد 280 حالة وفاة، من حظر التجول تزامنا مع بدء شهر رمضان يوم الجمعة.

وفي دولة الإمارات، سمحت دبي يوم الجمعة بفتح مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، على ألا يتجاوز حجم روادها 30 في المئة من سعتها، وأصدرت تعليمات للناس بارتداء الكمامات أثناء خروجهم‭‭‭ ‬‬‬من منازلهم أو وجودهم في أماكن عامة.

وأصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إرشادات للمراكز التجارية استعدادا لاستئناف أعمالها، منها خضوع العاملين بها لفحوص كوفيد-19 وتركيب ماسحات ضوئية حرارية، لكنها لم تضع جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

وجرى ربط حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الخليج في البداية بالسفر، لكن الدول زادت من اختباراتها بعد تسجيل عدد متزايد من الإصابات بين العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في أماكن ضيقة.

ولا تزال الحكومات الخليجية تعيد مواطنيها من الخارج. وقالت البحرين يوم الثلاثاء إنها أعادت إلى الوطن أكثر من 3800 مواطن من دول عربية وإيران والهند وروسيا وباكستان وتركيا.