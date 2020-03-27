وفيات جديدة بكورونا في العراق ولبنان، والاصابات تقفز الى 1104 بالسعودية

سجل العراق اربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الاجمالي الى 40 وفاة، كما اعلن لبنان عن وفاة جديدة هي السابعة بالفيروس، في حين قفز عدد الاصابات في السعودية الى 1104 بعد الاعلان عن تسجيل 92 حالة خلال 24 ساعة.

أعلنت الصحة العراقية الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458.

وقالت الوزارة في بيان إن حالتي وفاة سجلت في البصرة، وحالة واحدة في كل من بابل وذي قار جنوبي البلاد. أما الإصابات الجديدة فقد توزعت في 9 محافظات، فيما تعافت 17 حالة جديدة، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء 122.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع في بيان إنها نشرت قوات من الجيش في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد للمساعدة في جهود مكافحة كورونا.

ويأتي نشر الجيش بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 7 بعد تسجيل حالة جديدة.

وأفادت الوزارة أن حالة الوفاة تم تسجيلها "لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ببيروت".

وأوضحت أن عدد الإصابات المثبتة مخبريا بلغ 391 بعد تسجيل 23 حالة، مشيرة الى أن عدد الحالات التي شفيت بلغ23 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، نشرته عبر حسابها على تويتر، إنها "سجلت 92 إصابة جديدة بكورونا، 46 منها في العاصمة الرياض".

وأضافت: أن "بقية الحالات تتوزع على المدينة المنورة (19)، القطيف (10)، جدة (7)، الدمام (4)، الظهران وبريدة (2)، الهفوف والخبر (1)".

وأشارت الوزارة الى أن "عدد الحالات المتعافية بلغت 35 بعد تسجيل حالتي تعافي اليوم".

الى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم الجمعة، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة".

وأكد ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس كورونا، أنه "جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو، شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وهم: طفلة رضيعة بعمر العامين، وطفل (10 سنوات)، وشابان بالعشرينيات، ورجل خمسيني، وتم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حُوّل الرجل الخمسيني إلى مستشفى ’هوغو تشافيز‘ في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله".

وأضاف أنه "أخذت عينات من 227 عاملا في الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل في محطة محروقات بمستوطنة’ غوش عتصيون’ شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".

وشدد ملحم أنه "لا صحة لما تم تداوله بوجود إصابات جديدة في قطاع غزة"، وأشار إلى أن "طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له".

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 25 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.