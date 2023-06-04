وفيات غامضة لست نساء تثير مخاوف من سفاح طليق في بورتلاند

تحقق السلطات في احتمال وجود سفاح طليق في مدينة بورتلاند الاميركية بعد العثور في المدينة ومحيطها على رفات ست نساء قضين تباعا في ظروف غامضة خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

واكتشفت الجية الاولى في منطقة ريفية منعزلة قرب بورتلاند في شباط/فبراير، ومن حينها توالى العثور على الجثث التي كان بعضها ملقى على قارعة طريق او وسط غابة.

وتعود الجثث لنساء جميعهن دون الاربعين من العمر، وعثر على رفاتهن في اماكن متقاربة، وضمن دائرة لا يتجاوز محيطها 150 كلم.

وقالت وسائل اعلام ان السلطات تستكشف حاليا احتمال ان تكون هذه الوفيات جميعها مرتبطة بقاتل محتمل واحد.

ويعتقد ان كافة هؤلاء النساء اما انهن من سكان بورتلاند او يترددن باستمرار على المدينة.

وقد عثر على جثث اثنتين منهن في نفس اليوم على بعد خمسة كيلومترات عن بعضهما في جنوب شرقي بورتلاند.

وفيات غامضة

وفي أحدث حالة، عثر في السابع من الشهر الماضي على جثة آشلي ريال (22 عامًا) في منطقة كثيفة الأشجار قرب إيغل كريك. وكانت شوهدت آخر مرة في مركز عبور أواخر اذار/مارس.

وفي الفترة نفسها، اختفت جوانا سبيكس، قبل ان يعثر على جثتها في منطقة ريفية في مقاطعة كلارك. وخلصت نتئج التشريح على ان وفاتها ناجمة عن جريمة قتل، وانها تعرضت الى صدمة قوية في الراس والرقبة.

وخلال ذات الشهر تم العثور على جثة مجهولة لامرأة من السكان الاميركيين الاصليين قرب من الطريق السريع 205 وشارع ساوث إيست فلافيل في بورتلاند.

وعثر على جثة كريستين سميث 22 عامًا على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرق طريق ديردورف وشارع فلافيل في بورتلاند. وكان تم الابلاغ عن انها مفقودة منذ اواخر العام الماضي.

وتم اكتشاف جثة تشاريتي لين بيري، ٢٤ عامًا، في ممر تصريف مياه عند تقاطع شرق طريق الكولومبيا التاريخي وشارع تومالت شمال شرق مقاطعة مالتنوماه الشرقية

وفقدت أشلي ريال، ٢٢ عامًا، في ٢٧ اذار/مارس في جنوب بورتلاند، قبل ان يعثر على رفاتها في منطقة غابات كثيفة في منطقة إيغل كريك.