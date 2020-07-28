وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 656 ألف شخص

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 656 ألف شخص منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس أنه تم تسجيل 16651506 إصابات و656672 وفاة حول العالم فيما تعافى حتى الآن من المرض 10237472 شخصا.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في أحدث بياناته أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242 بينما زاد عدد الوفيات بأربع حالات إلى9122.

وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بمتوسط يومي بلغ 850 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية في تراجع طفيف عن المعدل الذي تجاوز الألف.

وأضافت الوزارة إن أحدث الاتجاهات ما زالت تظهر تدهورا تدريجيا في الوضع حيث بلغت الإصابات المؤكدة 183079 فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30209 حالات مع تسجيل 17 وفاة.

وفي استراليا أعلنت السلطات في ولاية فكتوريا ثاني أكثر ولايات البلاد سكانا عن تسجيل ست وفيات بفيروس كورونا و384 إصابة جديدة مقارنة مع رقم قياسي بلغ 532 إصابة في اليوم السابق.. وحذرت السلطات من احتمال تمديد فترة إجراءات العزل فيها لمدة ستة أسابيع أخرى.