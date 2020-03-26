وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الألف حالة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، الألف حالة، فيما اقتربت الإصابات من 70 ألف إصابة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، في وقت متأخر الأربعاء، بالتوقيت الأمريكي.

وأوضح البيان أنه خلال 12 ساعة فقط ارتفع عدد الوفيات من 802 إلى 1038، أي بزيادة قدرها 236 حالة، والإصابات ارتفعت من 55 ألفًا و238 إلى 68 ألفًا و572 إصابة بعد تسجيل 13 ألف و334 حالة جديدة.

تجدر الإشارة أن الجامعة ذاتها كانت قد أعلنت الثلاثاء، أن الإصابات بالفيروس بلغت 46 ألفًا، و481 إصابة، فيما سجلت الوفيات 593 حالة.

وهذا يعني أنه خلال 24 ساعة فقط تم تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة، إلى جانب 445 وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة بهذه الأرقام المرتبة الثالثة بين دول العالم بعد الصين التي بلغت الإصابات بها 81 ألف و667، وإيطاليا صاحبة المركز الثاني بـ74 ألف و386 إصابة.

وتأتي ولاية نيويورك على رأس الولايات الأمريكية من حيث الإصابات والوفيات، حيث سجل بها 33 ألف و6 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 336 حالة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 466 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. (الأناضول)