وفيات كورونا ببريطانيا تقترب من 43 ألفا وروسيا تسجل 9263 إصابة جديدة

اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا من 43 ألف حالة وفقا لإحصاء لرويترز يعتمد على بيانات تشمل الحالات المشتبه بها وتؤكد أن المملكة المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا.

والأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز رفعت عدد الوفيات إلى 42990 حالة على الأقل بحسب ما يُظهر إحصاء رويترز الذي اشتمل على بيانات منشورة سابقا من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.

ومن جانبها، قالت روسيا الثلاثاء إنها سجلت 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات بها إلى 299941.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرة آلاف حالة، وهو الحاجز الذي تخطته الإصابات خلال معظم أيام شهر مايو أيار.

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 115 شخصا توفوا، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2837.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.

