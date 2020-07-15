وفيات كورونا تتجاوز الـ 578 ألفا

أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 578746 شخصاً في العالم، منذ إعلان مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهوره في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية .

وسُجّلت رسمياً أكثر من 13346550 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 7238600 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إن بعض الدول لا تُجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير (شباط) الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 136466 وفاة من أصل 3431574 إصابة. وشُفي ما لا يقل عن 1049098 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء تأتي البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وايطاليا.

وحتى اليوم الأربعاء، أعلنت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83611 إصابة (6 إصابات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) فيما شُفي 78693 شخصاً.