وفيات كورونا تتراجع في إيطاليا وبريطانيا وهولندا

واصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تراجعها في كل من ايطاليا وبريطانيا وهولندا، بينما استمرت وتيرة زيادة الوفيات في التباطؤ في دول اوروبية اخرى منها فرنسا وسويسرا.

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة يوم الأحد وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

وكان عدد الوفيات يوم السبت 482 نزولا من 575 يوم الجمعة.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.

وفي بريطانيا، قالت وزارة الصحة الأحد إن عدد وفيات كوفيد-19 في مستشفيات البلاد ارتفع بواقع 596 وفاة جديدة حتى 1600 بتوقيت جرينتش يوم السبت 18 أبريل نيسان في أقل زيادة فيما يقرب من أسبوعين.

وعادة ما تظهر البيانات المنشورة في أيام الأحد زيادات أقل في عدد الوفيات. وكان السادس من أبريل نيسان هو المرة الأخيرة التي أبلغت فيها وزارة الصحة عن زيادة أقل في عدد الوفيات اليومية.

وقالت سلطات الصحة في هولندا الأحد إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس آذار.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655.

وسجلت فرنسا 395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 19718 واستمرت وتيرة زيادة الوفيات في التباطؤ كما تراجع عدد الأشخاص في العناية الفائقة.

وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون في إفادة صحفية إن العدد الإجمالي للأشخاص في وحدات العناية الفائقة انخفض لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 5744 وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس آذار.

ومن جهتها، أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية الأحد أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1135 وفاة مقارنة مع 1111 يوم السبت.

وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة مقارنة مع 27404 إصابات يوم السبت.