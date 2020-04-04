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وفيات كورونا حول العالم تتخطى 60 ألفا

منشور 04 نيسان / أبريل 2020 - 12:13
277 ألفا و475 مصابا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
277 ألفا و475 مصابا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ60 ألف شخص، بحسب موقع “Worldometer”.

وذكر الموقع الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم أن أعداد الوفيات حول العالم حتى الآن بلغت 60 ألفا و113، والإصابات مليونا و130 ألفا.

وجاءت إيطاليا في الصدارة من حيث عدد الوفيات بـ14681، تلتها إسبانيا بـ11744، ثم الولايات المتحدة بـ7403، ثم فرنسا بـ6507، وتلتها بريطانيا بـ3605.

وجاءت إيران في المرتبة السادسة بـ 3452، فيما حلت الصين في المرتبة السابعة بـ 3326.

أما من حيث الإصابات، فحلت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفا و475 مصابا، تليها إيطاليا بـ119 ألفا و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199.

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