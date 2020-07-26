وفيات كورونا في إسبانيا قد تكون أعلى 60% من المعلن

أظهر تحقيق أجرته صحيفة ألباييس ونشرته يوم الأحد أن حصيلة وفيات كوفيد-19 في إسبانيا قد تكون أعلى بنحو 60 في المئة من الأرقام الرسمية التي تقف عند 28432.

ويضم الرقم الرسمي لوفيات المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد من تم تشخيصهم بالفعل بالإصابة بفيروس كورونا المستجد ولا يشمل الحالات المشتبه بها التي لم تخضع أبدا للفحص.

وعدم إجراء فحوص على نطاق واسع خاصة في المراحل الأولى من التفشي يعني أن الإحصاء الرسمي قد يغفل الكثير ممن توفوا بالمرض مثل العديد من الدول الأخرى.

وبإحصاء كل الحالات المشتبه بها والمؤكدة في كل المناطق لمن توفوا بكوفيد-19، خلصت صحيفة الباييس إلى أن عدد الوفيات قد يكون 44868. وإذا كان ذلك دقيقا فقد يعني أن إسبانيا بها ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

ولم ترد وزارة الصحة الإسبانية على طلب للتعليق.

والرقم الذي أوردته الصحيفة يتسق بشكل عام مع الأرقام التي قدمها مركز مكافحة الأوبئة الوطني ومركز الإحصاءات الوطني بعد تسجيل معدلات الوفيات الزائدة عن متوسط المعدلات السابقة قبل الجائحة في أنحاء البلاد.

