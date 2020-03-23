وفيات كورونا في العالم تقترب من حاجز الـ 15 ألفا

تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في عموم العالم 14 ألفا و700 حالة، بحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس.

ووفق معطيات الموقع صباح الإثنين، بلغ عدد وفيات كورونا 14 ألفا و704 حالات في أرجاء العالم، فيما تصدرت إيطاليا باقي البلدان في عدد الوفيات مسجلة 5 آلاف و476 حالة.

وجاءت الصين التي انتشر منها الفيروس إلى بقية دول العالم، في المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات، مسجلة 3 آلاف و270 في برها الرئيسي، ثم اسبانيا التي حلت ثالثة بـ 1772 حالة.

أما إيران فاحتلت المرتبة الرابعة بعدد الوفيات بـ 1685 حالة وفاة.