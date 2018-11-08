وفيات وإصابات بإنفلونزا الخنازير في غزة

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس، عن تسجيل حالات إنفلونزا ناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات أدت لعدد من حالات الوفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان ، إنه “تم تسجيل عدد من حالات الإنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية بين المواطنين في غزة والتي أدت لإصابة بعض الحالات بأمراض شديدة وحدوث بعض حالات الوفاة”.

وذكرت الوزارة أنها “ترصد الأمر وتتابعه وتتخذ معه الإجراءات السليمة”، مشيرة إلى أن ذلك “يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض”.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إنه “بناء على معلومات مؤكدة ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حالات إصابة بفيروس الانفلونزا H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بالقطاع”.

وذكر معروف أن عدد الحالات المُصابة لا يتعدى 12، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة.

وكشف معروف عن “خلو مخازن وزارة الصحة في غزة من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء (تاميفلو)”، مشيرا إلى مساعي كبيرة لتوفيره بالتواصل مع جهات عديدة.