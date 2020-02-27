وفيات واصابات بين مسؤولين ايرانيين بسبب كورونا

أصيبت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.

وأعلِن في وقت سابق من اليوم عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وفي نفس السياق، اتخذت السلطات الإيرانية قرارا بإلغاء صلاة الجمعة غدا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.

كما توفي اليوم الخميس، هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.

هادي خسرو شاهي السفير الإيراني في الفاتيكان سابقا

وفضلا عن مناصبه الدبلوماسية، كان هادي خسرو شاهي عالم دين وباحثا بارزا.

وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.