وقفة  تضامنية في سفارة فلسطين في بولندا

وارسو 16 ايار،

شارك المئات من ابناء الشعب البولندي الصديق، ومنظمات واحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في بولندا وأبناء الجالية الفلسطينية والجالية العربية والإسلامية، وبحضور سفراء تونس واليمن وسفارتي الكويت ومصر، وماتشي كونيتشني رئيس اللجنة البرلمانية البولندية الفلسطينية في وقفة تضامنية في سفارة فلسطين في العاصمة البولندية وارسو، وامس وامس الاول في مدينة كراكوف وامام سفارة كيان الاحتلال الاسرائيلي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون الحكومة البولندية والمجتمع الدولي بالضغط الجدي على إسرائيل لوقف عدوانها الوحشي والذي أدى الى استشهاد وجرح المئات من أبناء شعبنا الاعزل.

كما طالبوا محاسبة إسرائيل على جرائمها وتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين امام محاكم جرائم الحرب الدولية.



وقال محمود خليفة سفير فلسطين عميد السلك الدبلوماسي العربي امام حجم الجريمة الاسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الاعزل، يفقد الكلام معناه. نلمس ونشعر بهذا الصمت المخزي من المنظومة الدولية، اقول لهم باسم الشهداء والجرحى والاسرى، باسم عائلات باكملها اما ابيدت أو لا تزال تحت الانقاض في قطاع غزة، أقول باسم الملايين من شعبنا، صمتكم معيب، صمتكم عار، سيلاحقكم الى الأبد، لآن الصمت مشاركة في هذا العدوان والجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

واضاف خليفة ونحن نستذكر الذكرى الثالثة والسبعون للنكبة، والرابعة والخمسين للنكسة، نقول للعالم الحر، هذا هو وقت الفعل واتخاذ القرارات لوقف هذه الجرائم المتواصلة، ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، لعل ارواح الشهداء الذين صعدوا الى ربهم تغفر صمتكم.

وشكر السفير خليفة المشاركين في الوقفة قائلاً: صوتكم ووقفتكم مع شعبنا نقدرها عالياً، ولها كبير الاثر في نفوسنا، وهذا ما يحتاجه ابناء شعبنا المرابطون في القدس واكناف بيت المقدس، الصامدون الصابرون في قطاع غزة، المقاومون بصدورهم العارية في رام الله والخليل ونابلس وجنين، وقلقيلية؛ القابضون على جمر الوطن في اللد والرملة وحيفا ويافا، وهم يواجهون عنصرية المحتل.

من جانبه قال ماتشي كونيتشني رئيس اللجنة البولندية الفلسطينية في البرلمان البولندي أن الاعتداء على وسائل الاعلام في غزة يحمل مضموناً آخرة غير استهداف الصحفيين، انه تحضير لجريمة أكبر بحق الشعب الفلسطيني، وحتى لا تظهر الحقيقة فقد استهدف مكاتب الصحفافة الدولية، وندد بالعدوان الاسرائيلي على شعبنا في القدس والضفة وغزة.

وقال سيكون لنا اجتماع مع الخارجية البولندية وسنتشاور في الخطوات التي تستطيع بولندا القيام بها لوقف هذا العدوان.

يذكر ان مدن فروتسواف وبوزنان ستشهد ايضا غدا وبعد غد وقفات ومسيرات تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.