وقفة احتجاجية في لندن تندد باغتيال نزار بنات

نظّّم ناشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن، السبت، بعد مقتل الناشط نزار بنات على أيدي عناصر أمن يتبعون للسلطة في محافظة الخليل.

وهتف المشاركون: "يا للعار وياللعار.. سلطتنا بتعدم ثوار"، "يا عباس إنت مش منا.. لم كلابك وارحل عنا"، "سلطتنا سلطة جواسيس.. من الشرطي حتى الرئيس".

وشهدت الفعالية الاحتجاجية في رام الله، مساء الأحد، قمعا لليوم الثاني على التوالي، المنددة بتجاوزات أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين السلميين وبمقتل بنات.

وقامت أمن السلطة بمحاصرة الصحفيين وسط رام الله، وبتكسير كاميراتهم ومعداتهم.

وأطلق صحفيون هاشتاغ "التغطية مستمرة" ردا على القمع ضدهم واستهدافهم بشكل متعمد لمنع تغطية ما يحصل من اعتداء الأمن بلباس رسمي ومدني على المتظاهرين السلميين.



