وقف البيع بالتقسيط في السعودية

الغت الحكومة السعودية نظام البيع بالتقسيط الذي تنتهجه عدة مؤسسات وشركات مختصة في هذا المجال، ووفق وسائل اعلام سعودية فان هذه المنشآت ستعمل حتى نهاية ترخيصها

وقالت صحيفة سبق الالكترونية انه اشتمل القرار الجديد على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها

وأكد القرار على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.