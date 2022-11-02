وقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود من قبل واشنطن وتركيا وأوكرانيا

وافقت وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على وقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود وفق مكتب الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، فيما تم يوم الثلاثاء إجراء 36 عملية تفتيش على السفن في المياه التركية.

وكان الجانب الروسي قرر تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب.

وأبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بمركز التنسيق المشترك، أن وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وافقت على عدم التخطيط لتحركات السفن في إطار مبادرة البحر الأسود في يوم الأربعاء 2 نوفمبر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".