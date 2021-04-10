وقف برنامجي معتز مطر ومحمد ناصر من اسطنبول

اوقف إعلاميان معارضان لنظام الحكم في مصر هما معتز مطر ومحمد ناصر، برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"، اللتين تبثان من اسطنبول واعلناانهما في اجازة

وقال العلامي ناصر المذيع بفضائية "مكملين في "تدوينة، امس السبت، على تويتر : "جمهوري العزيز ..تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أودّ أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما".

جمهوري العزيز

تعودنا علي الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة

واستمرارا لهذا المبدأ اود ان اعلمكم بأني في اجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة اليكم كما كنت دائما معبرا عن قضايانا وقضايا امتنا علي الوجة الذي يرضي ربنا .

وكل عام ومصرنا بخير. — محمد ناصر (@M_nasseraly) April 10, 2021



كما اعلن الإعلامي معتز مطر تدوينة أخرى غامضة قال فيها: "جمهوري العزيز ألتقي بكم في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في حلقة قصيرة "للغاية" من ⁧ برنامج "مع معتز⁩"، وسنذيع فيها بياناً هاماً".

عاجل | معتز مطر يعلن توقف برنامجه نهائيا من قناة الشرق. ههههههههههه باعهم #أردوغان. وكمان يقول المثل المصري، "اتنين مالهمش أمان.. الفرامل وأردوغان". 💔🤣😂 pic.twitter.com/BkQpbLarBg — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) April 10, 2021



وكتب زميلهما الإخواني عبد الله الشريف تدوينة أزاح فيها الستار عن وجود قرار بإغلاق البرنامجين.

وقال الشريف في تدوينته: "إلى محمد ناصر ومعتز مطر أحسن الله عزاءكم في منابركم الإعلامية، ومن باب الأخوة في الله فإن قناتي تحت أمركم لاستعمالها في البث المباشر كل ليلة إن أردتم، لا يغلبنكم القرار".

وكانت السلطات التركية قد طلبت قبل أسابيع من فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول، وقف انتقادها لمصر وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ومنع التحريض.

وتسعى تركيا إلى التقارب مع مصر ودول خليجية ووقف سياسة العداء تمهيدا للتباحث والاتفاق على آلية مشتركة في ملفات إقليمية ودولية.