وقف نشاط أحزاب سياسية في أوكرانيا

أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، نشاط عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، وأُصدرت تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ الإجراءات المناسبة "على الفور" ضد القوى السياسية المدرجة في القائمة.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن القومي والدفاع أوقف نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك منصة المعارضة "من أجل الحياة"، خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد

ونقل موقع "يونيان" عن زيلينسكي قوله إن "مجلس الأمن القومي والدفاع قرر، وسط الحرب الحالية وعلاقات بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة، تعليق أي نشاط لعدد من الأحزاب السياسية خلال فترة الأحكام العرفية المفروضة في البلاد (حالة الأحكام العرفية أثناء الحرب) ".

ويشمل التعليق "منصة المعارضة - من أجل الحياة" لفيكتور ميدفيدشوك و "حزب الشريعة" و "ناشي". بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق أنشطة كتلة المعارضة والمعارضة اليسارية واتحاد قوى اليسار والحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني والحزب الاشتراكي الأوكراني والاشتراكيين، وكتلة فلاديمير سالدو.