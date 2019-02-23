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وكالة إيطالية: نظام الأسد سلّم قاعدة عسكرية بدمشق للإيرانيين

وكالة إيطالية: نظام الأسد سلّم قاعدة عسكرية بدمشق للإيرانيين
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