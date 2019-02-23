وكالة إيطالية: نظام الأسد سلّم قاعدة عسكرية بدمشق للإيرانيين

نظام الأسد سلّم قاعدة عسكرية بدمشق للإيرانيين

ذكرت وكالة أنباء إيطالية أن النظام السوري سلم قاعدة عسكرية صاروخية في دمشق للإيرانيين.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصادر في المعارضة السورية، أن النظام السوري قام بتسليم قاعدة الناصرية الصاروخية الجوية في محافظة دمشق في القلمون بـ”كامل سلاحها” لإيران،

يذكر أن القاعدة تضم مدرجا واحدا، لكنها تضم قاعدة صاوخية ومستودعات يستخدمها النظام السوري.

وتقع القاعدة على مسافة 10 كيلومترات من مدينة جرود في القلمون الشرقي، وهي من القواعد العسكرية الجوية الصغيرة نسبيا، وتحوي 21 حظيرة إسمنتية، و4 حظائر ومخازن للأسلحة تحت الأرض.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الجهة الإيرانية التي تسلمت القاعدة أو عن أسباب ذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توجيه ضربات ضد أهداف في سوريا، يقول إنها تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني هناك.

وتركزت غالبية الضربات الإسرائيلية في محيط العاصمة دمشق والقنيطرة.

عربي21