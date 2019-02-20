وكالة: الجولاني مصاب برأسه ويتعالج في تركيا

أبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام"

ذكر مصدر طبي تركي أن أبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية قد نقل مساء الاثنين إلى مستشفى حكومي بولاية هاطاي التركية الحدودية مع سوريا، بعد إصابته بانفجار في إدلب.

وقال المصدر الطبي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم مساء أمس نقل شخص مصاب بجروح بالغة في رأسه إثر تفجير وقع بمدينة إدلب السورية، إلى المستشفى الحكومي بمدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاطاي".

وأضاف المصدر: "كان مصابا بشظايا في رأسه أدت إلى ارتجاج دماغه وقد خضع لعملية جراحية في رأسه. وهذا المصاب هو الإرهابي أبو محمد الجولاني، ويخضع الآن للعناية المركزة وحالته خطيرة حيث دخل في غيبوبة".

وأكد عنصر من "الخوذ البيضاء" لـ"سبوتنيك"، "أن "الخوذ البيضاء" قامت بإسعاف شخص أصيب بجروح بالغة إثر التفجيرين المزدوجين بمدينة إدلب إلى مستشفى في تركيا" دون أن يكشف عن هوية الشخص الذي تم إسعافه.

وقتل 15 شخصا على الأقل الاثنين، وأصيب العشرات بتفجيرين متتابعين بمحافظة إدلب شمالي سوريا