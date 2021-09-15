وكالة: تركيا تسحب مرتزقة سوريين من ليبيا بموجب اتفاق مع مصر

بدأت تركيا سحب مرتزقة سوريين من قاعدة الوطية في غرب ليبيا بموجب اتفاق أبرم بينها ومصر، وفقا لما افاد مصدر في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية أن "طائرات نقل عسكرية تركية من طراز "إيرباص إيه 400" تجلي المرتزقة السوريين من قاعدة الوطية ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين القاهرة وأنقرة".

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل بشأن عدد المسلحين الذين تم سحبهم والمكان الذي نقلوا إليه.

وذكر المصدر أن مسألة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا كانت من أهم المواضيع المطروحة على أجندة المحادثات التي جرت الثلاثاء، بين حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في القاهرة.

وكان وفد مصر اجرى جولة محادثات مع مسؤولين اتراكا في انقرة الاسبوع الماضي، تطرقت إلى قضية انسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالية لها من ليبيا.

وقال مصدر مطلع في القاهرة، متحدثا لوكالة "تاس" ان "الجولة الثانية من المحادثات كانت تهدف إلى تحليل مدى جدية نوايا أنقرة ودرجة استعدادها لتحقيق انفراجة في القضايا التي تثير خلافات أكبر".

وأضاف المصدر: "نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقدير نتائج المحادثات وتحديد الموقف النهائي الذي يمكن بناء عليه التحدث عن تعيين سفير مصري في تركيا أو عقد لقاء بين وزيري الخارجية للبلدين".

وأردف المتحدث: "الكرة الآن في ملعب تركيا، التي نتوقع منها موقفا نهائيا حول الأحداث الراهنة في ليبيا بما في ذلك حول مسألة سحب قواتها المسلحة والمرتزقة الأجانب. كما يخص ذلك حل المليشيات المسلحة وموقف أنقرة من سوريا والعراق وشرق المتوسط".

واستضافت أنقرة الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونائب وزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

وفي أعقاب المحادثات أعلنت وزارتا الخارجية التركية والمصرية أن الطرفين جددا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.