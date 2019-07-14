وكالة روسية توثق شراسة معارك حماة ومشاركة الروس فيها

وثقت وكالة "ANNA" الروسية لقطات من قلب معارك حماة. كما وثقت مشاركة الروس في المعارك هناك.

وأظهر مقطع فيديو بثته الوكالة لحظة هروب عناصر من جيش الأسد من مدرعة أثناء عملية استهدافها من جانب قوات المعارضة.

ورصد الفيديو جثث قتلى وجرحى من قوات الأسد والمليشيات الروسية التي تقاتل بجانبها، فيما كانت فرق الإسعاف عاجزة عن الدخول للمنطقة.

وظهر في الفيديو مقاتلون وهم يتحدثون باللغة الروسية.



يشار إلى أن قوات المعارضة ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" كبدت جيش الأسد والروس خسائر فادحة، خلال حملتهم العسكرية على أرياف حماة وإدلب.

وحققت فصائل المعارضة السورية إنجازات ميدانية، واستعادت سيطرتها على مناطق كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا.

وسيطرت فصائل المعارضة على قرية الحماميات وتلّتها، إضافة إلى نقاط "الكازية" و"عبيد الحمام" و"الأفران" و"البراد" و"الطوابق" العسكرية في ريف حماه الشمالي.