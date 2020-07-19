ولايات ألمانية تناشد الكونغرس وقف خطط سحب القوات الأميركية

ناشد رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانية، في خطابات اطلعت عليها رويترز يوم الأحد، أعضاء بالكونجرس الأمريكي وقف خطط سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألف جندي ملقيا باللائمة على ألمانيا، الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي، لإخفاقها في الوفاء بالإنفاق الدفاعي المستهدف للحلف واتهمها بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة.

ووجه رؤساء حكومات الولايات الأربع بجنوب ألمانيا والتي توجد بها قواعد عسكرية أمريكية الخطابات إلى 13 عضوا في الكونجرس من بينهم السناتور ميت رومني والسناتور جيم إنهوف.

وكتب رؤساء حكومات بافاريا وهسه وبادن- فيرتمبرج وراينلاند-بالاتينيت ”نحن لذلك نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأمريكي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل“.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين التعليق على الخطوة الأمريكية. وقالت واشنطن في الشهر الماضي إن الخطوة ”ستعزز ردع روسيا وتقوي حلف شمال الأطلسي وتطمئن الحلفاء“.

لكن رؤساء الحكومات كتبوا يقولون إن القوات الأمريكية في ولاياتهم ”تشكل العمود الفقري للوجود الأمريكي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك“.

