ولاية كردفان تفرض حظ التجول في اعقاب مقتل 5 طلاب

فرضت مدن ولاية شمال كردفان، اليوم الاثنين، حظر التجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، حتى إشعار آخر وذلك في اعقاب مقتل 5 طلاب اثناء احتجاجات بالرصاص الحي

وكانت مظاهرات اندلعت احتجاجا على أزمة الوقود والخبز وقطع الكهرباء وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر "فيسبوك"، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي في تظاهرات اندلعت بمدينة الأبيض غرب السودان.