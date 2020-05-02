ولي العهد الأردني يجري اتصالا مرئيا مع عامل نظافة

أجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الجمعة الذي يصادف عيد العمال، اتصالا مرئيا مع عامل الوطن (عامل النظافة) أحمد النصيرات.

وأشاد ولي العهد بالمعنويات العالية والإيجابية لدى عمال الوطن، وما بذلوه خلال أزمة فيروس كورونا، كما نقل تحيات الملك عبد الله الثاني لعمال الوطن.

وهنأ ولي العهد خلال الاتصال، عمال الوطن، بمناسبة يوم العمال العالمي، مشيدا بالدور الذي يقومون به خلال الظرف الحالي.

وقال: "شكرا على معنوياتك العالية، والجميع يحتاج الايجابية في الفترة الحالية، والجميع يشهد ما يقدمه عمال الوطن للبلد".