ولي العهد السعودي: نواصل طريق المكتسبات والحفاظ على صحة الانسان

تمسك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمواصلة طريق المكتسبات التي تحققت منذ إقرار "رؤية 2030"، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأوضح محمد بن سلمان، خلال فعاليات إقرار موازنة 2021، أن المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي وباء كورونا، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

​

متطرقا الى تضحيات الجنود السعوديين على الحدود الجنوبية "نشكر الجنود البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات".

ويتوقع ارتفاعًا في النمو الاقتصادي في المملكة وأن الزيادة في الإيرادات ستسهم في المزيد من الاستقرار المالي. وأكد “ولي العهد” أن المملكة تستهدف خفض العجز العام المقبل إلى 141 مليار ريال، في حين أن المستهدف أن يصبح العجز أقل من 5% من الناتج المحلي في 2021.

وأضاف: أن 2020 كان عامًا صعبًا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، لافتًا إلى أن المملكة اتخذت تدابير وقائية هدفت في المقام الأول لحماية صحة الإنسان. وشدد “ولي العهد” على أن السعودية ستواصل البناء والتقدم في مختلف المجالات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في إقرار رؤية 2030 وستواصل مراجعة البرنامج لضمان انسجامها مع الرؤية.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن عن إقرار موازنة العام 2021، مؤكدا مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في البلاد.

وأضاف: إن "جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار".