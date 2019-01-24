ولي العهد السعودي يؤكد دعمه الكامل للعراق

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، عن تأييده الكامل لأمن العراق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان البلدان على خلاف منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990. والاتصال الهاتفي أحدث مؤشر على محاولات لتحسين العلاقات بدأت بإعادة فتح السفارة السعودية في بغداد عام 2016.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء “عبر سموه… عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين”.

وتقارب السعودية مع العراق جزء من جهد مشترك مع الولايات المتحدة لكبح نفوذ إيران الإقليمي المتزايد، بينما تسعى بغداد إلى مزايا اقتصادية من تقارب العلاقات مع الرياض.

وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي “أعرب عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أي قبل شهرين من إعلان العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، أسس البلدان مجلس التنسيق السعودي العراقي للمساعدة في إعادة بناء مناطق مدمرة استعادتها بغداد من المتشددين.