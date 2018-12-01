ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا ورئيس الارجنتين

ولي العهد السعودي التقى مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري

ذكر التلفزيون السعودي يوم السبت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونشر التلفزيون السعودي تسجيلا مصورا للأمير محمد وهو يرحب برئيس الوزراء الإيطالي ويتحدث معه لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول فحوى النقاش.

من جهة اخرى، ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن ولي العهد السعودي التقى مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري على هامش قمة مجموعة العشرين.

ونشرت الوكالة صورا للأمير محمد يتحدث مع ماكري لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن فحوى النقاش.